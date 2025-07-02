Жителям Московского региона рассказали, какие ядовитые грибы похожи на съедобные

Мухомор весенний и галерину окаймленную можно спутать со съедобными грибами в лесах Московского региона. Об этом «Москве 24» рассказал автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров.

По его словам, первый гриб является ближайшим родственником опасной бледной поганки, его можно найти уже в начале лета.

«По ошибке его можно принять за шампиньон, но мухомор выдает утолщение у ножки. Чтобы это заметить, грибы лучше все-таки не срезать, а выкручивать. Тогда будет видно, что у основания ножки есть мешочек, из которого она растет. Плюс у мухоморов пластинки под шляпкой всегда белые, а у шампиньонов — темные», — уточнил Тихомиров.

Эксперт отметил, что яд этого гриба может подействовать через сутки или даже позже. Галерина окаймленная похожа на летний опенок, однако, она растет одиночно и имеет мучнистую ножку. Ее употребление грозит тяжелыми последствиями, в том числе отравлением.

Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев до этого говорил, что люди могут отравиться не только несъедобными, ядовитыми грибами, но и некоторыми другими. Например, условно-съедобные грибы рода навозников (или копринус), которые похожи на вытянутые шампиньоны, при совместном употреблении со спиртными напитками могут вызвать тяжелейшую интоксикацию.

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