«Приведет к шизофрении»: миколог раскрыл опасность кормления детей мухоморами

На детях ни в коем случае нельзя ставить эксперименты с микродозами мухоморов, так как речь идет об опасном психотропном препарате. Такие средства могут спровоцировать массу проблем, в том числе стать триггером для развития шизофрении, предупредил в беседе с 360.ru миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Так он прокомментировал сообщение о блогере Евгении Шевелеве, который заявил, что начал давать ребенку микродозы мухомора для стабилизации нервной системы. Однако детям давать даже самые маленькие дозы таких препаратов очень опасно, считает Вишневский. Все, что связано с мухоморами, должно быть под строгим запретом для несовершеннолетних, подчеркнул он.

Действие препарата на основе мухомора схоже с гамма-аминомасляной кислотой, направленной на подавление электрической активности мозга. Детям это вещество давать ни в коем случае нельзя, так как речь идет о психотропном веществе, которое и взрослым рекомендуется потреблять лишь при осознании всех рисков, пояснил специалист.

«А ребенок никак не может осознавать последствия, плюс неизвестно, что ему расскажет родитель», — добавил он.

Вишневский также обратил внимание на опасные последствия таких препаратов – так, если в семье в анамнезе были случаи шизофрении, то даже самые небольшие дозы мухомора могут стать триггером для развития этого заболевания.

«Если в генетическом поле генный комплекс шизофрении присутствует, она может проявиться. А если она есть в какой-то форме, то может усилиться, причем неожиданно, скачкообразно», — предупредил миколог.

