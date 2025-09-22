Диетолог ответила, стоит ли считать макароны вредными

Вопреки распространенному мнению макаронные изделия могут приносить пользу для здоровья. Об этом kp.ru рассказала диетолог Людмила Денисенко.

По ее словам, макароны легко усваиваются, содержат углеводы, белки, витамины группы В и немного минералов.

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина до этого рассказала газете «Известия» о важности поддержания баланса белков, полезных жиров и углеводов. По ее словам, продукты, богатые белком, должны составлять порядка 10–35% от общего объема пищи; полезные жиры — около 20–35%; сложные углеводы — приблизительно 45–65%.

Денисенко добавила, что настоящая итальянская паста входит в средиземноморскую диету.

«В книге «Лечебное питание» профессоров Губергриц и Линевского есть фраза: «Макаронные изделия относятся к числу продуктов, которые хорошо усваиваются; содержат 71% углеводов, до 13% белков, небольшое количество минеральных солей, витаминов и очень мало клетчатки». Увы, мы привыкли, что макароны в СССР была просто клейкой массой», — отметила она.

Диетолог уточнила, что для получения максимальной пользы от пасты стоит готовить ее «аль денте».

К.м.н., врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова говорила, что при похудении важно правильно рассчитывать порции еды, особенно круп и макарон, потому что в больших количествах они могут навредить фигуре.

