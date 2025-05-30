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Врач ответила, сколько макарон и круп можно есть при похудении

Врач Павлова: при похудении важно ограничить количество макарон и круп
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Pixabay

При похудении важно правильно рассчитывать порции еды, особенно круп и макарон, потому что в больших количествах они могут навредить фигуре. Об этом kp.ru рассказала к.м.н., врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.

Бренд-шеф и нутрициолог justfood, сервиса доставки здорового питания по подписке, Марина Шитикова рассказала газете «Известия», что соблюдение строгих ограничений в питании часто имеет негативные физические последствия: набор веса, ухудшение здоровья и ментального состояния.

«Углеводы нам нужны, но все же постарайтесь делать акцент на белок. И помните, что, скажем, крупному мужчине можно съесть и пять-шесть ложек крупы (или макарон), а миниатюрной даме и трех ложек будет достаточно», — сказала Павлова.

По ее словам, лучше выбирать цельнозерновые макароны, гречку, бурый рис и другие продукты с высоким содержанием клетчатки, потому что они дольше перевариваются и надолго дают ощущение сытости. К ним стоит добавить животный белок, овощи и немного фруктом.

Специалист по рациональному питанию Светлана Бритт до этого говорила, что экстремальные методы похудения могут грозить серьезными проблемами со здоровьем.

Ранее россиянам назвали необычный способ ускорить похудение.

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