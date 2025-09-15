Шеф-повар раскрыла секрет приготовления лучшего соуса для пасты

Банка очищенных помидоров, половина очищенной луковицы и масло потребуются для приготовления лучшего соуса для пасты. Об этом рассказала итало-американский шеф-повар Марчелла Хазан, передает Pravda.Ru.

По ее словам, все ингредиенты нужно поместить в кастрюлю и тушить на медленном огне около 45 минут. После этого следует удалить лук, подавать соус можно с любой пастой.

«В результате вы получите кремовый, насыщенный томатный соус с богатым вкусом, который достигается благодаря маслу и естественной сладости лука», — добавили в сообщении.

До этого повар говорил, что лазанью можно приготовить без мяса, если заменить этот ингредиент на овощи. Для этого потребуются 800 г красного болгарского перца, 600 г баклажан, 400 г цукини, три красных лука, два желтых перца, лаваш, тертый пармезан, свежий базилик, оливковое масло первого холодного отжима и соль. Эксперты советуют нарезать красный перец небольшими кусочками и взбить его блендером, после чего подготовить массу до сиропообразной консистенции в кастрюле на минимальном огне с щепоткой соли.

Ранее шеф-повар назвал ингредиенты, которые преобразят мясной рулет.