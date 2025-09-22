Покинувший Россию комик заявил, что гордится выступлениями на английском языке

Известный российский комик и телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом), уехавший в Израиль, назвал повод для гордости за себя. Об этом он заявил в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Дико горжусь тем, что уже четыре раза выступал [со стендапом] на английском. На четвертый раз даже получше, чем первые три», — рассказал он.

Он также пошутил про посетителей своих выступлений. Шац отметил, что в последний раз зрители на его концерте «даже раз пять смеялись».

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года Шац осудил действия российских властей и уехал из страны. Телеведущий перебрался в Израиль, гражданство которого получил в 2016 году. В сентябре 2022-го российский Минюст внес Шаца в список СМИ-иноагентов.

30 мая Шац признавался, что не хочет, чтобы его новорожденная внучка Сара Джессика потеряла связь с Россией, несмотря на гражданство европейской страны. Он понадеялся, что внучка вырастет в другой атмосфере, где есть свобода выбора, но не исключил, что в будущем девочка вернется в РФ.

Ранее комик Михаил Шац признался, что выступает в небольших залах после отъезда из РФ.