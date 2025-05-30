Михаил Шац ответил, будет ли у его внучки связь с Россией

Юморист и телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) заявил в YouTube-интервью Станиславу Кучеру (признан в РФ иностранным агентом), что его новорожденная внучка Сара Джессика не потеряет связь с Россией, несмотря на гражданство европейской страны.

«Связь через язык точно будет, потому что ее родители говорят и будут говорить на русском. Она будет билингвом (человеком, говорящем на двух языках. – «Газета.Ru») или трилингвом, как пойдет. Мне в это нравится, потому что язык — основа всего», — заявил комик.

Шац понадеялся, что внучка вырастет в другой атмосфере, где есть свобода выбора.

«А Россия была и будет. Уверен, что она съездит туда. А, может, и переедет. Не знаю, как все сложится. Не думаю, что она потеряет связь с нашей родиной», — заявил телеведущий.

По словам юмориста, свою жизнь в России он не может себе представить из-за статуса иноагента. Шац уточнил, что поражен в правах в России: он не только не может избираться куда-то, но ему также отказано в праве на работу.

«Конечно, я не хотел бы сейчас жить в России, потому что не смог бы там ничего делать. Я бы просто съездил туда», — уточнил юморист.

Шац также назвал закономерным развод с Татьяной Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который состоялся в конце января 2024 года. При этом он добавил, что навсегда связан с телеведущей.

«Несмотря на то, что мы перестали быть мужем и женой, дети нас связывают до конца жизни. Этой связи более, чем достаточно для меня сейчас. Мы оба чувствуем ответственность за людей, которых произвели на свет. Я доволен результатом — получилось три прекрасных человека. Поэтому то, что было ушло, но осталась очень большая часть, которая нас всегда будет связывать», — подытожил комик.

В конце января 2025 года дочь знаменитости Софья Шац родила первенца от своего возлюбленного Семена, с которым несколько лет живет в Португалии. Пара уехала из России после начала СВО.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева может выступить на фестивале «Новая волна» в России.