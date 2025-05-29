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Михаил Шац об эмиграции из России: «Очень рад, что со мной происходит»

Комик Михаил Шац признался, что выступает в небольших залах после отъезда из РФ
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Юморист и телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался на YouTube-подкасте «Смотри в оба», что доволен своей жизнью в эмиграции и не планирует возвращаться в Россию.

«У меня заняло много времени принять это, но я принял. Сейчас у меня совершенно другая жизнь. Не могу сказать, что она комфортнее, чем была там, — нет. Я 57 лет прожил в России. Можете себе представить, как после этого привыкнуть к другой стране?» — заявил юморист.

По словам Шаца, он постепенно начал ассимилироваться в Израиле. Возвращение в Россию, уточнил он, «абсолютно закрыло» решение объявить его иноагентом.

«Я доволен! Если бы я остался, то мне бы пришлось принять правила игры [в России]. У меня не было выхода», — поделился комик.

Шац также рассказал, что в последние три года очень много гастролировал по миру. По его словам, он столько не выступал в предыдущие годы своей карьеры.

«Я, честно могу признаться, что выступаю в небольших залах. У меня средние размеры зала, и я рад всем, кто приходит. Во всяком случае, я делаю то, что люблю. И мне никто не может сказать, как это делать. Это волшебное ощущение. В этом смысле я очень рад, что со мной происходит», — заявил он.

Михаил Шац получил израильское гражданство в 2015 году. Из РФ в Израиль он уехал после начала специальной операции России на Украине. 25 января 2024 года он развелся с супругой — телеведущей Татьяной Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее сообщалось, что певца Шарлота перевели в колонию-поселение в Самарской области.

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