Синоптик рассказал о рекордно теплой погоде в Москве на предстоящей неделе

Предстоящая неделя в Москве начнется с рекордно теплой погоды, температура воздуха составит +24...+27℃. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Предстоящая неделя, несмотря на то, что в понедельник начинается астрономическая осень, в Москве стартует с солнечной, сухой и по-июльски теплой погоды», — написал он.

В ночь на 22 сентября будет по-летнему тепло — не ниже +12…+15℃. Днем, в последний раз в этом году, воздух разогреется до +24…+27℃, что аномально и на 10℃ выше климатической нормы, отметил синоптик.

Тишковец добавил, что есть вероятность повтора или даже превышения рекорда тепла для 22 сентября, зафиксированного в 2018 году. В тот день в столице было +26,1℃.

До этого начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок высказал мнение, что к 2050 году зимы в Москве и Центральном федеральном округе могут стать теплее на 1–3 °C.

Ранее в Якутске выпал первый снег.