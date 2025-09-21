В Кирове открылся светомузыкальный фонтан от Сбера

В Кирове состоялось открытие мультимедийного светомузыкального плавающего фонтана, подаренного Сбером. Об этом сообщила пресс-служба банка. Фонтан установлен на водной поверхности нижнего пруда в парке имени С. М. Кирова.

Церемонию запуска посетили председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко и губернатор Кировской области Александр Соколов.

Фонтан оснащен 166 динамическими струями, высота центральной достигает 35 метров. Объект оборудован водным экраном размером 8х32 метра для проекции видеоконтента.

«Киров — город, бережно сохраняющий свое богатое историческое наследие и, одновременно, демонстрирующий активное развитие. Подарком к празднику, Дню города, стал светомузыкальный фонтан, который тоже сочетает в себе традиции и современные решения. Он выполнен в виде кукарского кружева, а во время церемонии открытия благодаря технологиям здесь ожили сюжеты картин художника Виктора Васнецова», — сказал Анащенко.

Губернатор Соколов поблагодарил Сбер за подарок и подчеркнул значимость объекта для города.

«Уверен, что он будет долгие годы вселять оптимизм и дарить радость кировчанам и гостям вятской земли», — добавил он.

Проект реализован при взаимодействии с правительством Кировской области и администрацией Кирова. Центральным событием вечера стало светомузыкальное шоу «Возрождение легенды». Картины Виктора Васнецова ожили благодаря нейросети Сбера Kandinsky.

Местные жители также высоко оценили новое пространство и мероприятие.

«Я уверен, что, как и мне, всем понравилось это выступление. Хорошо, что в Кирове открываются новые места, где можно приятно провести вечер и насладиться красивым выступлением», — сказал Иван Денисов

Другой кировчанин Егор Лекомцев назвал мероприятие потрясающим.

«Очень приятно, что в городе проходят такие мероприятия для людей. Пруд у цирка — одно из самых любимых мест в нашем городе. Оно постоянно притягивает жителей, особенно молодёжь. И с появлением фонтана, я думаю, это место стало ещё более привлекательным», — добавил он.

По словам Михаила Костюнина, шоу получилось фееричным и ярким.

«Классная постановка. Мне очень понравилось, как это было реализовано. Во время программы на фонтане проецировались картины известного художника Васнецова. Это смотрится очень красиво и познавательно. Наконец-то в городе Киров появилась такая точка притяжения, в которой можно отдохнуть и увидеть яркие моменты на фонтане», — поделился он.