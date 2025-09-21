На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве человек упал на пути на оранжевой ветке метро

Дептранс Москвы сообщил о сбое в движении поездов на оранжевой ветке
РИА Новости

В Москве произошел сбой в движении поездов на оранжевой ветке метрополитена. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.

По его данным, с 20:26 на центральном участке Калужско-Рижской линии интервалы движения были увеличены из-за человека на путях. Спустя девять минут сотрудники метрополитена начали восстанавливать график движения поездов, а в 20:44 сбой был ликвидирован.

Десять дней назад 51-летняя пассажирка метро напала на девушку на станции «Московские ворота» в Петербурге. Та случайно ее толкнула. Недовольная ситуацией женщина схватилась за нож и трижды ударила пострадавшую. Девушка попала в больницу. В полиции после инцидента возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве арестовали мужчину, ударившего девушку по ягодицам в метро.

