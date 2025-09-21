На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве на 10 суток арестовали мужчину, ударившего девушку по ягодице в метро

Пассажир московского метро ударил незнакомку по ягодице и попал под арест
РИА Новости

В Москве арестовали мужчину, которй в метро ударил незнакомку по ягодицам, сообщает РИА Новости.

В судебных документах говорится, что инцидент произошел на станции метро Новые Черемушки. Пассажир ударил правой ладонью по левой ягодице незнакомой девушки, оказавшейся перед ним.

Мужчину задержали по обвинению в административном правонарушении, на суде он раскаялся, сославшись на алкогольное опьянение. Столичный суд признал фигуранта виновным по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Подсудимому, который «нарушил морально-нравственные нормы поведения, выразил явное неуважение к обществу, игнорируя правила приличия и пренебрегая интересами пассажиров», грозило до 15 суток ареста. В итоге его заключили под стражу на 10 суток.

До этого в Югре мужчина приставал к девочке, с которой ехал в лифте. По версии следствия, 54-летний мужчина зашел в лифт вместе с девочкой 2011 года рождения. После этого они оказались в квартире, где он стал прижимать ее и трогать. Все это происходило против воли пострадавшей. В тот момент подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено дело по статье о иных насильственных действиях сексуального характера.

Ранее пьяная женщина домогалась мужчины в ресторане и оказалась под арестом.

