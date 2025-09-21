Российские пенсионеры получат допвыплаты к 1 октября

Пенсионеры в ряде российских регионов получат доплаты, а также другие меры соцподдержки в честь Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«... сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона», — заявил он.

По словам профессора, инициатива является региональной, а не федеральной, а ее реализация будет зависеть от местных властей. Соответствующие средства будут заложены в бюджеты субъектов России.

Сообщается, что о наличии такой программы в своем регионе пенсионеры могут уточнить в своих отделениях Социального фонда РФ или МФЦ.

13 сентября сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР предложили повысить надбавку к пенсии с 80 лет до уровня минимального размера оплаты труда. Лидер фракции Леонид Слуцкий заявил, что подобная мера позволит усилить социальную поддержку пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями.

Ранее председатель Соцфонда рассказал о росте пенсий в следующем году.