На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские пенсионеры получат допвыплаты к 1 октября

В регионах России пенсионеры получат доплаты ко Дню пожилых людей, 1 октября
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Пенсионеры в ряде российских регионов получат доплаты, а также другие меры соцподдержки в честь Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«... сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона», — заявил он.

По словам профессора, инициатива является региональной, а не федеральной, а ее реализация будет зависеть от местных властей. Соответствующие средства будут заложены в бюджеты субъектов России.

Сообщается, что о наличии такой программы в своем регионе пенсионеры могут уточнить в своих отделениях Социального фонда РФ или МФЦ.

13 сентября сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР предложили повысить надбавку к пенсии с 80 лет до уровня минимального размера оплаты труда. Лидер фракции Леонид Слуцкий заявил, что подобная мера позволит усилить социальную поддержку пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями.

Ранее председатель Соцфонда рассказал о росте пенсий в следующем году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами