Появилось видео, как люди бегут из горящего ТЦ в Киеве

В Киеве загорелся ТЦ «Эпицентр» на Днепровской набережной. Видео публикует «Страна.ua».

На кадрах из здания видно, что загорелась одна из торговых точек. Посетители под звук сирены эвакуируются из ТЦ по остановленным эскалаторам.

Весной в Подмосковье ребенок поджег торговый центр «Элизиум» в поселке Нахабино. Пожар произошел на втором этаже. Огонь быстро распространился на несколько торговых павильонов. Персонал и посетители эвакуировались, никто не пострадал. Пожарные боролись с огнем на площади в примерно 100 кв. м. Тушение осложнялось планировкой здания и сильным задымлением.

На видео с места происшествия его предполагаемый виновник говорит, что устроить поджог ему «приказала ФСБ». В Росгвардии рассказали, что несовершеннолетний житель Истринского района за обещанное неизвестным вознаграждение в 250 тыс. руб. зашел в один из магазинов центра с канистрой бензина и поджег горючую жидкость. До инцидента задержанный подросток не состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее в Киеве вспыхнула кондитерская фабрика Порошенко.