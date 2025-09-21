На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео, как люди бегут из горящего ТЦ в Киеве

В Киеве загорелся торговый центр на Днепровской набережной
true
true
true

В Киеве загорелся ТЦ «Эпицентр» на Днепровской набережной. Видео публикует «Страна.ua».

На кадрах из здания видно, что загорелась одна из торговых точек. Посетители под звук сирены эвакуируются из ТЦ по остановленным эскалаторам.

Весной в Подмосковье ребенок поджег торговый центр «Элизиум» в поселке Нахабино. Пожар произошел на втором этаже. Огонь быстро распространился на несколько торговых павильонов. Персонал и посетители эвакуировались, никто не пострадал. Пожарные боролись с огнем на площади в примерно 100 кв. м. Тушение осложнялось планировкой здания и сильным задымлением.

На видео с места происшествия его предполагаемый виновник говорит, что устроить поджог ему «приказала ФСБ». В Росгвардии рассказали, что несовершеннолетний житель Истринского района за обещанное неизвестным вознаграждение в 250 тыс. руб. зашел в один из магазинов центра с канистрой бензина и поджег горючую жидкость. До инцидента задержанный подросток не состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее в Киеве вспыхнула кондитерская фабрика Порошенко.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами