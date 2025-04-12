В Подмосковье подросток за 250 тыс. рублей устроил пожар в ТЦ «по приказу ФСБ»

В Подмосковье ребенок поджег торговый центр (ТЦ) «Элизиум» в поселке Нахабино, передает 112.

По словам источника Telegram-канала, пожар произошел на втором этаже. Огонь быстро распространился на несколько торговых павильонов. Персонал и посетители эвакуировались, никто не пострадал. Согласно публикации, пожарные продолжают борьбу с огнем на площади в примерно 100 кв. м. Тушение осложняется планировкой здания и сильным задымлением. На видео с места проишествия его предполагаемый виновник говорит, что устроить поджог ему «приказала ФСБ».

Как передает РИА Новости, подозреваемый подросток передан полиции.

«Предварительно установлено, что несовершеннолетний житель Истринского района за обещанное неизвестным вознаграждение в 250 тысяч рублей зашел в один из магазинов центра с канистрой бензина и воспламенил горючую жидкость», — рассказали в Росгвардии.

Источник в МВД по Москвской области уточнил, что задержанный подросток до этого не состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее подростка отправили в колонию за госизмену и диверсию на железной дороге.