В России заявили о переходе к полной автономии в авиастроении

Конструктор Иноземцев: Россия переходит к полной автономии в авиастроении
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Россия подходит к тому, чтобы самостоятельно создавать и самолет, и авиадвигатель, сейчас даже США не могут делать это без кооперации с другими странами. Об этом рассказал управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель», академик РАН Александр Иноземцев в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Мы единственная страна в мире, которая может — к этому подходим уже почти — самостоятельно делать и самолет, и двигатель», — заявил Иноземцев.

Он утверждает, что никто, даже США, не могут обойтись в этом вопросе без кооперации с Европой или Японией.

В августе сообщалось, что Россия фактически предложила Китаю выход из зависимости его авиационной промышленности, предложив поставки авиационных двигателей. Такое сотрудничество может помочь КНР уменьшить зависимость от американских технологий.

По данным Sohu, китайские авиакомпании в настоящее время эксплуатируют два типа самолетов – 90-местный C909 и 190-местный C919, – оба зависят от двигателей американского производства. В свете потенциальных осложнений в отношениях между Китаем и США, поставки этих двигателей могут оказаться под угрозой.

Ранее сообщалось, что производитель российских самолетов начнет сокращать сотрудников.

