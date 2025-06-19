Производитель российских самолетов начнет сокращать сотрудников

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), разрабатывающей и производящей российские самолеты SJ-100 и МС-21, Вадим Бадеха сообщил, что компания начнет сокращать сотрудников. Об этом пишет РБК.

«Также у нас реализуется программа по оптимизации численности управленческого персонала», — сказал он.

По его словам, речь идет о 1,5 тыс. человек или больше четверти управленческих кадров.

«Речь идет о Москве. Это не конструкторские бюро — это чисто управленческий состав», — уточнил гендиректор.

Он добавил, что конструкторские бюро грядущие сокращения не затронут.

В мае сообщалось, что правительство РФ в рамках пересмотра параметров бюджета планирует на четверть сократить расходы на федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов». Как стало известно, из выделенных на этот проект 101,2 млрд рублей планируется изъять 22,4 млрд.

До этого сообщалось, что чистый убыток ОАК за январь — март 2025 года вырос в 3,3 раза и составил 2,95 млрд рублей. Отмечается, что выручка компании сократилась на 41,8% — до 17,26 млрд рублей, а валовая прибыль — на 82,4%, до 1,38 млрд рублей. Убыток от продаж составил 3,5 млрд рублей против прибыли в 153 млн рублей годом ранее.

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