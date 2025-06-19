На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Производитель российских самолетов начнет сокращать сотрудников

Глава ОАК Бадеха сообщил о сокращении 1,5 тысячи сотрудников в Москве
close
Нина Падалко/РИА Новости

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), разрабатывающей и производящей российские самолеты SJ-100 и МС-21, Вадим Бадеха сообщил, что компания начнет сокращать сотрудников. Об этом пишет РБК.

«Также у нас реализуется программа по оптимизации численности управленческого персонала», — сказал он.

По его словам, речь идет о 1,5 тыс. человек или больше четверти управленческих кадров.

«Речь идет о Москве. Это не конструкторские бюро — это чисто управленческий состав», — уточнил гендиректор.

Он добавил, что конструкторские бюро грядущие сокращения не затронут.

В мае сообщалось, что правительство РФ в рамках пересмотра параметров бюджета планирует на четверть сократить расходы на федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов». Как стало известно, из выделенных на этот проект 101,2 млрд рублей планируется изъять 22,4 млрд.

До этого сообщалось, что чистый убыток ОАК за январь — март 2025 года вырос в 3,3 раза и составил 2,95 млрд рублей. Отмечается, что выручка компании сократилась на 41,8% — до 17,26 млрд рублей, а валовая прибыль — на 82,4%, до 1,38 млрд рублей. Убыток от продаж составил 3,5 млрд рублей против прибыли в 153 млн рублей годом ранее.

Ранее Матвиенко оценила потенциал России в гражданском авиастроении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами