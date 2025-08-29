Россия предложила Китаю спасти его авиастроение

Россия фактически предложила Китаю выход из зависимости его авиационной промышленности, предложив поставки авиационных двигателей. Об этом сообщает китайский новостной ресурс Sohu.

По мнению издания, такое сотрудничество может помочь КНР уменьшить зависимость от американских технологий.

Авторы статьи акцентируют внимание на том, что китайские авиакомпании в настоящее время эксплуатируют два типа самолетов – 90-местный C909 и 190-местный C919, – оба зависят от двигателей американского производства. В свете потенциальных осложнений в отношениях между Китаем и США, поставки этих двигателей могут оказаться под угрозой.

В качестве возможной альтернативы рассматривается российский турбореактивный двигатель ПД-14. Несмотря на то, что переход на российские двигатели, отличающиеся от западных стандартов, может потребовать определенных усилий и адаптации, это, по мнению Sohu, вполне осуществимо.

29 августа китайские СМИ писали, что в преддверии своего четырехдневного визита в Китай президент России Владимир Путин сделал неожиданный шаг, призванный укрепить двусторонние связи. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов официально заявил о готовности Москвы предоставить Китаю современные российские авиационные двигатели.

