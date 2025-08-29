На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия предложила Китаю спасти его авиастроение

Sohu: поставки авиадвигателей из России снизят зависимость Китая от США
close
Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia

Россия фактически предложила Китаю выход из зависимости его авиационной промышленности, предложив поставки авиационных двигателей. Об этом сообщает китайский новостной ресурс Sohu.

По мнению издания, такое сотрудничество может помочь КНР уменьшить зависимость от американских технологий.

Авторы статьи акцентируют внимание на том, что китайские авиакомпании в настоящее время эксплуатируют два типа самолетов – 90-местный C909 и 190-местный C919, – оба зависят от двигателей американского производства. В свете потенциальных осложнений в отношениях между Китаем и США, поставки этих двигателей могут оказаться под угрозой.

В качестве возможной альтернативы рассматривается российский турбореактивный двигатель ПД-14. Несмотря на то, что переход на российские двигатели, отличающиеся от западных стандартов, может потребовать определенных усилий и адаптации, это, по мнению Sohu, вполне осуществимо.

29 августа китайские СМИ писали, что в преддверии своего четырехдневного визита в Китай президент России Владимир Путин сделал неожиданный шаг, призванный укрепить двусторонние связи. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов официально заявил о готовности Москвы предоставить Китаю современные российские авиационные двигатели.

Ранее в Белом доме объяснили, почему США не наказывают Китай доппошлинами за торговлю с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами