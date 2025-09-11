На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Вологодской области сняли с мели теплоход

На реке Ковжа в Вологодской области сняли с мели теплоход «Александра»
Telegram-канал Северо-Западная транспортная прокуратура

Теплоход «Александра», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву, отклонился от курса и сел на мель в акватории реки Ковжи в Вологодской области. Судно уже сняли с мели, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

«В 17:15 мск теплоход удалось снять с мели», — сказал он.

По словам представителя экстренных служб, спасательный буксир пришел на помощь теплоходу, судно продолжает рейс.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

7 сентября в Санкт-Петербурге теплоход «Чародейка» во время движения столкнулся с частью конструкции моста Белинского.

В тот же день в Финском заливе на мель сел теплоход «Чайка». На борту судна находились 40 человек.

20 апреля на Кочетовском гидроузле был перекрыт судовой ход из-за навала теплохода. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на МЧС России, в 02:50 мск поступило сообщение о том, что теплоход «Альфа», заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна».

Ране теплоход врезался в пирс в порту Ульяновска.

