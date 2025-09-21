Россиянин покрылся волдырями из-за солнца на популярном курорте

Отдыхающему в Таиланде россиянину потребовалась экстренная медицинская помощь из-за аллергии на солнце. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Девушка пострадавшего рассказала, что они прилетели на Пхукет 6 сентября. В это время на острове были дожди, поэтому молодые люди почти не загорали. Однако когда выглянуло солнце, у мужчины на коже появились зудящие покраснения и волдыри.

Местные медики заявили, что у россиянина острая аллергия на солнце. Пара обратилась в турагентство, но там им сообщили, что страховка не покрывает такие случаи. В результате туристам пришлось покупать лекарства за свой счет. Сейчас мужчина принимает антигистаминные препараты, наносит мазь на пораженные участки кожи и старается избегать солнца. По возвращении в Россию он собирается пройти обследование.

До этого SHOT сообщал, что 8-летнему ребенку из России понадобилась помощь медиков во время путешествия в Таиланд. В воде его ужалила опасная медуза под названием португальский кораблик. В результате пострадавший получил сильные ожоги правой ноги. Родители попытались оказать помощь сами, но лекарства не помогали. После приезда в Россию школьника повели на осмотр и выявили некроз. Состояние ребенка начало улучшаться только спустя два месяца после лечения: сейчас его раны затягиваются, кожа нарастает.

Ранее странный вирус атаковал российских туристов на пляжах в Турции.