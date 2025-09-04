На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Странный вирус атаковал российских туристов на пляжах в Турции

SHOT: россияне массово заражаются странным вирусом на пляжах в Турции
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российские туристы пожаловались на странный вирус, который подхватывают на пляжах в Турции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, пострадавшие жалуются на резкое ухудшение самочувствия после купания в море. У заболевших наблюдается рвота, слабость и температура выше 38 градусов. Одна из пострадавших вместе с мужем попала в больницу с симптомами острого отравления.

В SHOT отметили, что наплыв туристов с подобными симптомами наблюдается в частных клиниках Алании. Отравления также зафиксированы в Белеке. В частности, в отеле Selectum Noa Belek семья была вынуждена обратиться за экстренной помощью из-за непрекращающейся рвоты. Еще несколько российских семей привезли кишечную инфекцию домой, говорится в публикации.

В конце июля турецкие медики предупреждали туристов о риске заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать опасные заболевания, включая холеру. Сообщается, что ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus нашли на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.

По словам медиков, эти бактерии размножаются в теплой соленой воде, а одна из них — Vibrio cholerae — может вызывать холеру с тяжелой диареей и обезвоживанием. Некоторые штаммы, в частности Vibrio vulnificus, могут вызывать опасные инфекции кожи, включая некротизирующий фасциит, известный как «бактерия, поедающая плоть». Vibrio parahaemolyticus встречается в морепродуктах, особенно в сырых устрицах, и может вызывать боли в животе, рвоту, диарею и жар, а при слабом иммунитете — привести к сепсису.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от опасных вибрионов.

