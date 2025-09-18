На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ребенок из России попал в больницу с ожогами и некрозом после нападения медузы в Таиланде

Shot: в Таиланде мальчик из РФ получил ожоги из-за нападения медузы
Восьмилетнему ребенку из России понадобилась помощь медиков во время путешествия в Таиланд. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Ребенок вместе с семьей отправился на отдых летом, но в какой-то момент в воде на него напала медуза португальский кораблик. Этот вид медуз является одним из самых опасных, в некоторых случаях ее укус может вызывать остановку сердца.

В результате пострадавший получил сильные ожоги правой ноги. Родители попытались оказать помощь сами, но лекарства не помогали.

После приезда в Россию школьника повели на осмотр.

«У мальчика начался некроз, который угрожал углублением ран, повреждением сухожилий и распространением вверх по ноге», – сообщается в публикации.

В течение двух месяцев медики оказывали ему всю необходимую помощь, но состояние пациента стало улучшаться только сейчас. Сейчас его раны затягиваются, кожа нарастает.

Ранее медузы второй раз за месяц нарушили работу французской АЭС.

