Пассажирский автобус упал в овраг в автономии Азербайджана

МВД: автобус с людьми упал в овраг в автономии Азербайджана
Freepik

Пассажирский автобус с людьми упал в овраг на территории Нахичеванской автономной республики (эксклав Азербайджана). Об этом сообщила пресс-служба МВД автономии, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел на участке автомагистрали Нахчыван-Садарак, которая проходит через село Хок Кенгерлинского района. В результате ДТП пострадали 16 человек. По данным местного бюро AПA, в числе пострадавших также оказался водитель автобуса. Его с другими людьми, получившими травмы, госпитализировали в больницу Нахчыванской автономной республики.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. Причины аварии, а также степень повреждений пассажиров и водителя не сообщается.

До этого в Красноярске автобус, перевозивший людей, врезался в дерево. Как рассказали Telegram-каналу Kras Mash пассажиры, в ДТП сильно пострадал водитель транспортного средства. В самом автобусе выбило стекло, на место происшествия вызывали медиков скорой помощи.

Ранее во Франции перевернулся автобус со школьниками.

