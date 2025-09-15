На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции перевернулся автобус со школьниками

На юго-западе Франции перевернулся автобус со школьниками, 17 человек пострадали
Nicolas Vignot/Shutterstock/FOTODOM

В городе Каор на юго-западе Франции перевернулся автобус, перевозивший школьников. Об этом сообщила радиостанция ici.

По данным журналистов, автобус перевернулся рано утром после того, как врезался в дерево. На борту находились около 40 человек, в числе которых были ученики средней и старшей школы. По данным местных властей, в результате инцидента 17 пассажиров получили легкие ранения и переломы.

11 сентября сообщалось, что в Мангистауской области Казахстана в 90 км от села Сенек Каракиянского района перевернулся микроавтобус. В результате аварии десять человек спасти не удалось. Водителя и двух пассажиров госпитализировали с травмами. Возбуждено уголовное дело.

Утром 9 сентября стало известно, что в Астрахани автобус без водителя устроил ДТП. На опубликованных в сети кадрах видно, как двое мужчин пытаются остановить неуправляемый транспорт, но у них не выходит: автобус выезжает на дорогу и врезается в белый автомобиль. По словам очевидцев, подобная ситуация с этим транспортом уже происходила.

Ранее в Италии перевернулся грузовик с пивом.

