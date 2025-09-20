В украинской Полтаве демонтировали вертолет Ми-2, установленный на постаменте вместо Петра I. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на 18-ю бригаду армейской авиации.

Там рассказали, что вертолет установили на постаменте временно в честь 10-летия бригады. Ми-2 простоял сутки, и вечером 18 сентября его убрали.

Издание «Общественное» писало, что некоторые жители города опасались, что во время воздушных атак ВС РФ могут посчитать вертолет боевой техникой.

В августе на Украине снесли последний памятник революционеру, теоретику марксизма и лидеру партии большевиков Владимиру Ленину, располагавшийся в Хмельницкой области. Его бюст в селе Рудковцы местные власти демонтировали в рамках проекта «Деколонизация. Украина», направленного на уничтожение советского и российского наследия в республике. Памятник перевезли на территорию коммунального предприятия, занимающегося демонтажом. Его дальнейшая судьба не уточнялась.

Ранее на Украине декоммунизировали черешню.