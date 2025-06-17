На Украине «декоммунизировали» советский сорт черешни «Валерий Чкалов». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он выложил фото, на котором в лотках с ягодами лежат таблички «Генерал Буданов» и «Генерал Малюк», прокомментировав, что придерживается крайне невысокого мнения о принявших решение людях.

«[Они] переименовали легендарный сорт черешни «Валерий Чкалов» в честь террористов Буданова и Малюка», — написал Рогов.

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Что касается сорта черешни «Валерий Чкалов», он был выведен в СССР Центральной генетической лабораторией имени Мичурина в Тамбовской области. Селекция проводилась совместно с Мелитопольской опытной станцией садоводства.

5 июня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на Украине решили переименовать еще 328 населенных пунктов. По словам украинского парламентария, это делается в рамках так называемых «декоммунизации» и «деколонизации». В частности, село Московка было решено переименовать в Мировое, а населенный пункт Первомайское станет Заводским.

Ранее на Украине постамент демонтированного памятника Екатерине II покрасили в цвета флага России.