Власти Киева ответили на угрозы блэкаутов «энергетическими островами»

«Прямой»: в Киеве создают «энергетические острова» на фоне угроз блэкаутов
true
true
true
close
MaxxjaNe/Shutterstock/FOTODOM

Киевские власти создают «энергетические острова», чтобы на фоне угроз блэкаутов обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры. Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой» со ссылкой на столичную администрацию.

Как уточняется, коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» определило восемь объектов. Там установят 19 когенерационных газопоршневых установок и две газотурбинные установки общей мощностью 108 МВт. Кроме того, в жилых помещениях Киева дополнительно разместят 34 солнечные электростанции.

На этой неделе стало известно, что Украине нужно закупить газ на $1 млрд, чтобы покрыть свои потребности на предстоящую зиму. Республика нуждается в дополнительном топливе. Как отметило агентство Reuters, последние два года Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы ослабить ее вооруженные силы и подорвать моральный дух населения. В результате этой кампании в стране сократилась добыча газа и электроэнергии.

Ранее украинцев призвали запасаться фонариками и пауэрбанками.

