Жителей Украины призвали запасаться фонариками в преддверии зимы

Украинцев призвали запасаться фонариками и пауэрбанками в преддверии зимы
Depositphotos

Предстоящая зима может быть тяжелой для украинских энергетиков, поэтому жителям страны стоит запастись фонариками и пауэрбанками. Об этом заявил гендир украинской компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если вдруг не купили, запасайтесь пауэрбанками, фонариками или проверьте состояние имеющегося; подумайте над сценарием на случай, если вдруг не будет света на определенное время», — сказал он.

Представителям бизнеса он посоветовал провести техосмотр, а также проверить работу генераторов, которые используются в случае отключения электричества.

До этого венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире программы «Борцовский час» заявил, что Венгрия может прекратить поставки электричества на Украину, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки властей. На долю Венгрии приходится от 30 до 40% объема импортируемой Украиной электроэнергии, отметил он.

Таким образом он отреагировал на украинские удары по нефтепроводу «Дружба». За последние недели Венгрия трижды сообщала об ударах по южной ветке нефтепровода, которая проходит по территории Украины и снабжает Венгрию и Словакию.

Ранее в Эстонии раскритиковали Фицо за угрозу прекратить поставки электричества Украине.

