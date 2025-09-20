Пашинян рассказал об удивлении армянских детей расположением горы Арарат

Пашинян: большинство армянских детей не знают, что Арарат находится в Турции

Глава правительства Армении Никол Пашинян поделился историей о том, как дети были удивлены географическим расположением горы Арарат. Слова политика приводит агентство Арменпресс.

Пашинян рассказал, что, подойдя к группе детей у костра, он задал вопрос о самой высокой горе в Армении.

«70% детей ответили, что Арарат, они даже не знают, что Арарат не находится на территории Армении. Даже многие, кто общается с нами, армянами, не знают этого, потому что мы так говорим», – объяснил он.

Пашинян подчеркнул, что незнание о нахождении Арарата в Турции распространено даже среди взрослого населения.

«Потом они узнают, удивляются — разве Арарат находится не на территории Республики Армения? Что они о нас думают?» — отметил премьер.

17 сентября бывший посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян сообщил о возможном исключении изображения горы Арарат из государственного герба Армении по решению действующих властей.

Ранее Трамп перепутал Армению с Албанией.