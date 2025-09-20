На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пашинян рассказал об удивлении армянских детей расположением горы Арарат

Пашинян: большинство армянских детей не знают, что Арарат находится в Турции
true
true
true
close
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Глава правительства Армении Никол Пашинян поделился историей о том, как дети были удивлены географическим расположением горы Арарат. Слова политика приводит агентство Арменпресс.

Пашинян рассказал, что, подойдя к группе детей у костра, он задал вопрос о самой высокой горе в Армении.

«70% детей ответили, что Арарат, они даже не знают, что Арарат не находится на территории Армении. Даже многие, кто общается с нами, армянами, не знают этого, потому что мы так говорим», – объяснил он.

Пашинян подчеркнул, что незнание о нахождении Арарата в Турции распространено даже среди взрослого населения.

«Потом они узнают, удивляются — разве Арарат находится не на территории Республики Армения? Что они о нас думают?» — отметил премьер.

17 сентября бывший посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян сообщил о возможном исключении изображения горы Арарат из государственного герба Армении по решению действующих властей.

Ранее Трамп перепутал Армению с Албанией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами