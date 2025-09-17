На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о желании Пашиняна убрать Арарат с герба Армении

Марукян: Пашинян хочет убрать Арарат с герба Армении
Sergei Grits/AP

Власти Армении могут убрать изображение горы Арарат с герба страны. Об этом сообщил бывший посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян, передает «Sputnik Армения».

Он уточнил, что эта инициатива принадлежит правительству премьера республики Никола Пашиняна и не имеет ничего общего с нормализацией отношений с Турцией. По мнению Марукяна, это хотят сделать «для трансформации армянской идентичности».

«Я настаиваю, что такого условия нет. Пусть покажут документ, который обязывает Армению убрать гору Арарат со всех государственных символов ради открытия границы», — сказал он.

14 сентября соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян сообщил, что правительство Армении решило убрать со штампов о пересечении границы гору Арарат, находящуюся на территории Турции. Теперь на штампе будут только детали о пункте пропуска, где происходит пересечение границы Армении.

Гора Арарат находится на территории Турции, являясь национальным символом в Армении. Секретарь парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян отметил, что никакое действие Армении не должно посылать соседним странам опасных сигналов.

Ранее Трамп перепутал Армению с Албанией.

