Россиянин раскритиковал внешность партнерши, признался в измене и получил ножом в грудь

В Обнинске будут судить женщину, с ножом напавшую на сожителя из-за измены

В Калужской области женщина предстанет перед судом за нападение на партнершу. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Обнинске. По версии следствия, в день произошедшего сожители распивали алкогольные напитки. Во время застолья мужчина стал предъявлять претензии ко внешности избранницы и заявил, что у него есть другая женщина.

Недовольная этим женщина схватилась за нож и ударила мужчину в грудь, но позже поняла, что сделала, и вызвала медиков.

«Проведенное медицинское исследование, причиненные мужчине телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью», – сообщается в публикации.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. В рамках закона за такое преступление она может получить срок до десяти лет.

Расследование завершено, материалы переданы в суд.

