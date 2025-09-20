На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин раскритиковал внешность партнерши, признался в измене и получил ножом в грудь

В Обнинске будут судить женщину, с ножом напавшую на сожителя из-за измены
В Калужской области женщина предстанет перед судом за нападение на партнершу. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Обнинске. По версии следствия, в день произошедшего сожители распивали алкогольные напитки. Во время застолья мужчина стал предъявлять претензии ко внешности избранницы и заявил, что у него есть другая женщина.

Недовольная этим женщина схватилась за нож и ударила мужчину в грудь, но позже поняла, что сделала, и вызвала медиков.

«Проведенное медицинское исследование, причиненные мужчине телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью», – сообщается в публикации.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. В рамках закона за такое преступление она может получить срок до десяти лет.

Расследование завершено, материалы переданы в суд.

До этого в Казахстане сантехник напал с ножом на беременную клиентку. Женщина отдала ему деньги на покупку выдуманной им парковки и в день инцидента потребовала средства назад. В результате пострадавшую не спасли.

Ранее в Рязанской области мужчина угрожал матери ножом из-за замечания о пьянстве.

