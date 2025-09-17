На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сантехник изнасиловал беременную клиентку и расправился с ней после спора о деньгах

В Казахстане мужчина изнасиловал беременную и изрезал ножом из-за денег
true
true
true
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане суд вынес приговор мужчине, который напал на беременную женщину. Об этом сообщает пресс-служба суда области.

По версии следствия, женщина познакомилась с сантехником. Обсуждая ремонт, она упомянула о планах купить парковочное место. Мужчина решил обмануть клиентку, и заявил, что через знакомых мог бы помочь ей приобрести желаемое со скидкой. В результате пострадавшая дала ему 400 тысяч тенге (более 60 тысяч рублей).

Спустя год женщина напомнила сантехнику об обещании и стала угрожать обращением в правоохранительные органы. Она также добавила, что беременна, поэтому больше ждать не может.

Работник согласился прийти к ней и оформить документы, но вместо этого в квартире изнасиловал женщину с особой жестокостью и нанес ей несколько травм ножом, хозяйка квартиры не выжила.

«После он обыскал квартиру, вскрыл сейф, похитил крупную сумму денег и ювелирные изделия, завладел автомобилем и мобильным телефоном», – сообщается в публикации.

Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы. Помимо этого, в пользу пострадавшей с него взыскали материальный и моральный ущерб.

Ранее в Сургуте у беременной девушки произошло спонтанное кровоизлияние в мозг.

