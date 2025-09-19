На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин угрожал матери ножом из-за замечания о пьянстве

В Рязанской области мужчина угрожал матери ножом из-за замечания о пьянстве
Depositphotos

В Рязанской области вынесли приговор 34-летнему мужчине, который угрожал своей матери ножом из-за замечания о пьянстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в мае, когда ранее судимый житель Ряжска в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом матери. После высказанных ею претензий относительно его злоупотребления алкоголем, мужчина схватил кухонный нож и стал угрожать женщине физическим устранением, замахиваясь орудием.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима по части 1 статьи 119 УК РФ.

Ранее россиянин избил пожилую мать палкой из-за замечания о пьянстве.

