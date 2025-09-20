Стало известно, в каком состоянии находится пострадавшая при атаке дрона на Саратов

Пострадавшая при атаке БПЛА на Саратов находится в больнице

Жительница Саратова, пострадавшая после дронов Вооруженных сил Украины, находится в больнице. Ей оказали необходимую помощь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

«В результате происшествия пострадал один человек. Женщину своевременно госпитализировали, оказали необходимую помощь. Сейчас она находится под наблюдением врачей в больнице», — написал глава региона.

Он добавил, что для жильцов поврежденных при атаке домов организовали пункт временного размещения на базе школы. По словам губернатора, жильцы смогут вернуться в квартиры уже сегодня по завершению всех оперативных процедур.

Если потребуется, власти готовы организовать места для временного проживания, заключил глава Саратовской области.

Украинские дроны атаковали город в ночь на 20 сентября. Как писали СМИ, жители слышали не менее десяти взрывов. Власти сообщали, что в результате атаки беспилотника повреждены два многоквартирных дома.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Курской области.