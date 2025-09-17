«В городе потопы»»: в Махачкале дороги оказались затоплены после мощного ливня

В Махачкале после мощного ливня затопило дороги, из-за непогоды они стали похожи на реки. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на очевидца происшествия.

По его словам, ливневки не справляются с потоком воды, местные жители жалуются на затопленные трассы. Водителям автомобилей теперь приходится передвигаться по воде.

«Светофоры отключили везде, в городе потопы», — сказал источник.

Представители городской администрации заявили, что коммунальные службы перевели в усиленный режим работы. Специалистам предстоит прочистить ливневую канализацию для предотвращения подтоплений.

В начале сентября в Сочи из-за ливня автомобили стали уходить под воду. Telegram-канал Baza писал, что в горной местности существовала угроза схода селевых потоков, на реках наблюдался резкий подъем уровня воды. Также на участке Магри-Веселое была опасность формирования смерчей над морем.

На размещенных в интернете кадрах было видно, что автомобилисты вынуждены передвигаться по огромным лужам, а уровень воды при этом поднимался.

