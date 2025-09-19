Махачкалу затопило во второй раз за три дня

Улицы Махачкалы затопило во второй раз за последние три дня из-за ливня. О ситуации в городе пресс-служба администрации столицы Дагестана рассказала в своем Telegram-канале.

По словам чиновников, в настоящее время сотрудники коммунальных служб Махачкалы работают в усиленном режиме.

«В городе определены 16 проблемных локаций, на каждой из которых закреплены бригады численностью до трех человек. Работы ведутся круглосуточно, с учетом интенсивности осадков и нагрузки на дождеприемные системы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится под контролем.

17 сентября в Махачкале также затопило улицы из-за сильного дождя. Водителям автомобилей приходилось передвигаться по воде, а светофоры были отключены.

Весной административный центр Дагестана также уходил под воду. Тогда в сети появилось видео, на котором мужчина плыл по затопленной проезжей части среди автомобилей. На кадрах с места случившегося видно, как вокруг него в это время на небольшой скорости ездят машины.

Ранее наводнение парализовало Выборг.