Сильнейшее наводнение после ливня парализовало Выборг

В Выборге после ливня произошло масштабное наводнение

Выборг затопило после ливня, городская инфраструктура не справилась с потоком воды. Об этом сообщает телеканал 360.ru.

Все началось в темное время суток, когда прошел сильный ливень с грозой. Инфраструктура города не справилась с объемом воды, что привело к выходу из строя канализационной системы и массовым отключениям электроэнергии. Тысячи жителей остались без электричества и уличного освещения.

Воды на некоторых улицах по пояс взрослому человеку. Движение транспорта оказалось парализовано, а передвижение пешеходов стало крайне опасным. Единственным незатопленным объектом в центре города остается железнодорожный вокзал.

