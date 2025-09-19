Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу малайзийского Boeing 777

Суд ООН подтвердил подачу Россией иска против решения ИКАО о крушении МН17

Международный суд ООН подтвердил, что Россия подала иск против решения Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу малайзийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17. Об этом говорится в заявлении суда.

«Иск представляет собой апелляцию на решение, вынесенное советом ИКАО 30 июня 2025 года», — говорится в документе.

Москва указала на «нарушение фундаментальных принципов надлежащего отправления правосудия».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета.

9 июля ЕСПЧ признал Россию виновной в крушении самолета Boeing MH17. В первом вердикте суд впервые с 2022 года подтвердил «нарушение Москвой международного права в ходе конфликта на Украине». Во втором решении признал якобы причастность России к крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году.

