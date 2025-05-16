Премьер Малайзии прокомментировал отчет ИКАО-ООН насчет крушения рейса MH17

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим согласился с мнением президента России Владимира Путина насчет расследования крушения рейса MH17 о том, что для полноценного изучения трагедии необходимо сотрудничество и независимая экспертиза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лекцию Ибрагима в МГИМО.

Малайзийский премьер прибыл в Россию с официальным визитом — практически одновременно с этим совет ИКАО-ООН назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Выступая перед студентами МГИМО, Ибрагим заявил, что обсуждал эту тему вместе с Путиным, в том числе насчет того, как стоит реагировать на заявление совета ИКАО-ООН.

«Должен сказать, что президент Путин проявил великое сочувствие в связи с трагедией. Он очень ясно сказал мне, что мы должны раскрыть суть этого дела. Любые международные усилия по разрешению этой проблемы — все должно быть сделано профессионально, научно», — заявил Ибрагим.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета.

Ранее МИД РФ потребовал прекратить возлагать на Россию ответственность за крушение MH-17.