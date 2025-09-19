Суд отклонил иск Трампа против New York Times

РИА: суд в США отклонил иск Трампа к New York Times на $15 млрд

Судебное разбирательство президента Соединенных Штатов Дональда Трампа против газеты The New York Times отложено из-за неверно оформленного иска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда во Флориде, отклонившего заявление.

«Жалоба отклонена с разрешением на внесение изменений в течение 28 дней. Измененная жалоба не должна превышать 40 страниц», — говорится в решении инстанции.

Судья раскритиковал иск Трампа, отметив, что заявление — это «не публичный форум для оскорблений и ругательств».

15 сентября Трамп назвал NYT «рупором леворадикальной Демократической партии» и «одной из худших газет страны». Он уточнил, что подал иск к изданию на $15 млрд.

В качестве обвинения президент США указал клевету в отношении его самого и его семьи, открытую поддержку изданием его соперницы на президентских выборах 2024 года, занимавшей на тот момент пост вице-президента страны Камалы Харрис.

Ранее Трамп запретил модернизм и брутализм в архитектуре.