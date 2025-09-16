На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп подал в суд на газету The New York Times

Трамп подал иск о клевете на $15 млрд против газеты The New York Times
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете на $15 млрд против газеты The New York Times. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

Трамп назвал The New York Times «рупором леворадикальной Демократической партии» и «одной из худших газет страны». Он уточнил, что подал иск на $15 млрд во Флориде.

В качестве обвинения президент США указал клевету в отношении его самого и его семьи, открытую поддержку изданием его соперницы на президентских выборах 2024 года, занимавшей на тот момент пост вице-президента страны Камалы Харрис.

В августе Трамп и интервью радио Fox News поддержал подачу своей супругой Меланьей судебного иска против сына бывшего американского лидера Хантера Байдена на $1 млрд по обвинению в клевете.

14 августа адвокаты первой леди направили Хантеру Байдену официальное требование об отзыве «ложных» и «клеветнических» утверждений, связывающих ее с Эпштейном. В обращении юристов говорится, что заявления не только ложны, но и наносят непоправимый ущерб репутации Меланьи Трамп.

Ранее Трамп рассказал, как называет жену перед сном.

Второй срок Трампа
