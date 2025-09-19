Россиянам объснили, почему не стоит быстро употреблять пищу

Быстрое употребление пищи вредит пищеварительной системе. Об этом в интервью RT предупредила врач-диетолог Марият Мухина. Она напомнила, что человек не является хищником и его желудочный сок не обладает высокой кислотностью.

По словам специалиста, когда человек заглатывает еду, плохо прожевав, в желудке образуется пищевой комок, а также с опозданием возникает насыщение.

«Этот комок не может быстро размельчиться, должно пройти большое количество времени. Мускулатуре желудка тяжело его перемещать и перемешивать с желудочным соком. Все это будет очень плохо усваиваться», — отметила Мухина.

Она добавила, что полноценный прием пищи, при должной скорости потребления, вполне может составлять 35-40 минут.

Врач-кардиолог, заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ксения Ерусланова до этого говорила, что пропуск завтрака грозит развитием проблем с сердечно-сосудистой системой.

Когда человек регулярно пропускает приемы пищи из-за нехватки времени или стрессовой ситуации, в его организме вырабатывается гормон стресса — кортизол, который запускает процессы воспаления, а также может стимулировать рост атеросклеротических бляшек.

