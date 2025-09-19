Воспользовавшись уличными беспорядками, британский подросток изнасиловал несколько женщин

Independent: 17-летний британец надругался над тремя женщинами во время беспорядков

В Лондоне во время уличных беспорядков, длившихся несколько часов, 17-летний подросток совершил сексуальные преступления в отношении нескольких женщин. Об этом сообщает Independent.

«Мы хотели бы обратиться ко всем, кто стал свидетелем этих событий или, возможно, сам стал их жертвой, — пожалуйста, сообщите об этом», — заявил сотрудник Британской транспортной полиции (BTP).

Как отмечается, первое нападение было зафиксировано 5 сентября в 16:40 на станции Харлесден. Женщина, которая находилась в поезде по линии Бейкерло, подверглась нападению 17-летнего злоумышленника. Во время массовой потасовки он совершил над ней сексуальное насилие.

Вскоре после этого юноша, по сообщению СМИ, совершил аналогичные преступления в отношении еще двух женщин — одна из них была в поезде маршрута «Тэмс линк», другая в время нападения находилась на платформе Блэкфрайарс.

Британские правоохранительные органы ведут расследование инцидентов. По информации правоохранителей, жертв несовершеннолетнего преступника может быть больше.

