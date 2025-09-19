На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Воспользовавшись уличными беспорядками, британский подросток изнасиловал несколько женщин

Independent: 17-летний британец надругался над тремя женщинами во время беспорядков
John Gomez/Shutterstock/FOTODOM

В Лондоне во время уличных беспорядков, длившихся несколько часов, 17-летний подросток совершил сексуальные преступления в отношении нескольких женщин. Об этом сообщает Independent.

«Мы хотели бы обратиться ко всем, кто стал свидетелем этих событий или, возможно, сам стал их жертвой, — пожалуйста, сообщите об этом», — заявил сотрудник Британской транспортной полиции (BTP).

Как отмечается, первое нападение было зафиксировано 5 сентября в 16:40 на станции Харлесден. Женщина, которая находилась в поезде по линии Бейкерло, подверглась нападению 17-летнего злоумышленника. Во время массовой потасовки он совершил над ней сексуальное насилие.

Вскоре после этого юноша, по сообщению СМИ, совершил аналогичные преступления в отношении еще двух женщин — одна из них была в поезде маршрута «Тэмс линк», другая в время нападения находилась на платформе Блэкфрайарс.

Британские правоохранительные органы ведут расследование инцидентов. По информации правоохранителей, жертв несовершеннолетнего преступника может быть больше.

Ранее житель Нигерии изнасиловал племянницу, после чего заставил ее сделать аборт.

