Дядя насиловал племянницу, и, когда она забеременела, заставил сделать аборт

В Нигерии 53-летний дядя насиловал племянницу и дважды принудил ее сделать аборт

Жителя Нигерии будут судить за насилие над 16-летней племянницей. Об этом сообщает Daily Post.

О действиях 53-летнего мужчины стало известно после того, как сама пострадавшая обратилась в полицию. Она заявила, что неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны дяди. Мужчина насиловал ее практически каждый день и после надругательства протирал куском ткани.

Девушка также рассказала о двух беременностях, которые она прервала под давлением родственника.

После обращения сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину.

«Он предстал перед компетентным судом и был заключен под стражу до дальнейшего судебного разбирательства», – сообщили в полиции.

