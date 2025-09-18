На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дядя насиловал племянницу, и, когда она забеременела, заставил сделать аборт

В Нигерии 53-летний дядя насиловал племянницу и дважды принудил ее сделать аборт
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Нигерии будут судить за насилие над 16-летней племянницей. Об этом сообщает Daily Post.

О действиях 53-летнего мужчины стало известно после того, как сама пострадавшая обратилась в полицию. Она заявила, что неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны дяди. Мужчина насиловал ее практически каждый день и после надругательства протирал куском ткани.

Девушка также рассказала о двух беременностях, которые она прервала под давлением родственника.

После обращения сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину.

«Он предстал перед компетентным судом и был заключен под стражу до дальнейшего судебного разбирательства», – сообщили в полиции.

До этого в Индии 15-летняя школьница подверглась насилию со стороны двоюродного брата. Молодой человек несколько раз надругался над родственницей, после чего та забеременела.

Девочка случайно родила в туалете и поместила младенца в бачок. Спасти его не смогли.

Ранее 13-летняя девочка забеременела от мужчины, который опоил ее и изнасиловал.

