На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянке выписали штраф за нюдс, который она отправила не в тот чат

Петербурженка отправила нюдс в рабочий чат и получила штраф в 100 тысяч рублей
true
true
true
close
Shutterstock

Жительница Санкт-Петербурга заработала крупный штраф, отправив свои нюдсы не в тот чат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, женщина отправила откровенные фотографии в чат рабочей конференции. Ее коллеги сделали скриншоты и написали заявление в полицию.

Нарушительницу осудили за мелкое хулиганство и обязали ее оплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

До этого жителя Кубани осудили за то, что отправил нюдсы экс-супруги в чат на 300 человек. Позже он раскаялся, извинился перед женщиной, но это не помогло избежать уголовного дела.

Ранее в Башкирии студентка получила шесть лет колонии за отправку нюдсов школьнику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами