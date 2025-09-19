Россиянке выписали штраф за нюдс, который она отправила не в тот чат

Петербурженка отправила нюдс в рабочий чат и получила штраф в 100 тысяч рублей

Жительница Санкт-Петербурга заработала крупный штраф, отправив свои нюдсы не в тот чат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, женщина отправила откровенные фотографии в чат рабочей конференции. Ее коллеги сделали скриншоты и написали заявление в полицию.

Нарушительницу осудили за мелкое хулиганство и обязали ее оплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

До этого жителя Кубани осудили за то, что отправил нюдсы экс-супруги в чат на 300 человек. Позже он раскаялся, извинился перед женщиной, но это не помогло избежать уголовного дела.

Ранее в Башкирии студентка получила шесть лет колонии за отправку нюдсов школьнику.