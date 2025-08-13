На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянину дали срок за распространение интимных фото бывшей супруги

Жителя Кубани осудили за то, что отправил нюдсы экс-супруги в чат на 300 человек
Shutterstock

Житель Краснодарского края получил условный срок за распространение интимных фото бывшей супруги, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В ноябре 2024 года после ссоры мужчина опубликовал в общем чате одного из мессенджеров, где состояли около 300 человек, интимное фото бывшей супруги, которое хранил у себя в телефоне со времен брака. Позже он раскаялся, извинился перед женщиной, но это не помогло избежать уголовного дела.

Славянский районный суд признал мужчину виновным в незаконном распространении личной информации без согласия и в незаконном распространении порнографических материалов через интернет. Ему назначили условное наказание — 1,5 года с испытательным сроком на два года.

Однако Краснодарский краевой суд пересмотрел дело и ужесточил наказание. На этот раз мужчину лишили свободы условно на три года с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, суд обязал фигуранта удалить все интимные фотографии бывшей жены, которые он хранил на разных носителях.

Ранее в Барнауле сотрудник фирмы разослал на работе откровенное фото коллеги и попал под суд.

