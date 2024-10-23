Российскую студентку отправили в колонию за обмен нюдсами с третьеклассником

В Республике Башкортостан суд вынес приговор 19-летней местной жительнице, которую уличили в обмене откровенными фотографиями с учеником третьего класса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Студентку из поселка Приютово с мальчиком познакомил ее младший брат. При встрече они обменялись контактами, и через некоторое время начали переписку. Девушка отправляла мальчику фото «18+» и в ответ получала снимки аналогичного содержания. Обмен снимками закончился, когда на него обратили внимание родители школьника. Семья мальчика написала заявление в полицию.

Девушка до суда находилась под домашним арестом. За вменяемое преступление ей грозило до 20 лет заключения. Суд признал ее виновной и приговорил ее к шести годам колонии.

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