Во Франции призвали «восстать против грабежа» после слов Зеленского о европейской помощи

Политик Филиппо призвал не посылать ничего Украине после заявления Зеленского
Gleb Garanich/Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал отказаться от поддержки Украины после слов президента республики Владимира Зеленского о многомиллиардной помощи со стороны Европы. Об этом политик заявил в социальной сети X.

«И кто, как вы думаете, даст ему эти $3,5 млрд в течение месяца? Европейские страны… в том числе Франция, которая выделит несколько сотен миллионов! И все это для того, чтобы покупать американское оружие и поддерживать войну! Хватит! Французы должны восстать против этого грабежа!», — написал лидер партии.

17 сентября Зеленский заявил, что ждет от европейских союзников в октябре $3,5 млрд. По его словам, эти средства будут направлены на покупку американского оружия.

В этот же день президент Украины раскрыл планы «А» и «Б» для Киева в конфликте с Россией. Зеленский отметил, что республике необходимо $120 млрд, чтобы воевать весь следующий год, в украинском бюджете заложено $60 млрд, еще $60 млрд нужно где-то найти.

Ранее в Европе рассказали, почему Зеленский не капитулирует.

