На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе рассказали, почему Зеленский не капитулирует

Аналитик Малинен: Зеленский не капитулирует, потому что он – марионетка
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Украина не капитулирует потому, что украинский лидер Владимир Зеленский является «безжалостной марионеткой» в руках военной элиты. Об этом в соцсети X заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Украина этого не делает (не капитулирует – «Газета.Ru») поскольку Зеленский – безжалостная марионетка военной элиты», — отметил он.

Властям Украины нужно сдаться, чтобы сохранить жизни собственных граждан, указал Малинен.

В свою очередь, немецкий политолог и журналист Патрик Бааб заявлял, что завершение украинского конфликта поставит под угрозу жизнь президента Украины.

Политолог отметил, что именно по этой причине Киев оттягивает мирные переговоры с Россией. Тем временем, по его словам, в ходе боевых действий украинская сторона медленно проигрывает российской армии.

Ранее экс-депутат Рады назвал страны, куда может сбежать Зеленский.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами