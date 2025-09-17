Аналитик Малинен: Зеленский не капитулирует, потому что он – марионетка

Украина не капитулирует потому, что украинский лидер Владимир Зеленский является «безжалостной марионеткой» в руках военной элиты. Об этом в соцсети X заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Украина этого не делает (не капитулирует – «Газета.Ru») поскольку Зеленский – безжалостная марионетка военной элиты», — отметил он.

Властям Украины нужно сдаться, чтобы сохранить жизни собственных граждан, указал Малинен.

В свою очередь, немецкий политолог и журналист Патрик Бааб заявлял, что завершение украинского конфликта поставит под угрозу жизнь президента Украины.

Политолог отметил, что именно по этой причине Киев оттягивает мирные переговоры с Россией. Тем временем, по его словам, в ходе боевых действий украинская сторона медленно проигрывает российской армии.

