На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал, что Украине нужно для продолжения военных действий

Зеленский: Украине необходимо $120 млрд, чтобы воевать весь следующий год
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Украине необходимо $120 млрд, чтобы воевать весь следующий год, в украинском бюджете заложено $60 млрд, еще $60 млрд нужно где-то найти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его заявление приводит украинское агентство УНИАН.

«План «А» для нас — это завершить войну, план «Б» — найти 120 миллиардов долларов», — заявил Зеленский.

Как пишет издание «Страна.ua», $60 млрд, о которых говорит Зеленский, — это только военная помощь, которую Украина рассчитывает получить от иностранных партнеров.

Помимо этого Украине нужно еще примерно $60 млрд внешней помощи для того, чтобы профинансировать все прочие неосвоенные расходы бюджета. «Страна» уточняет, что почти все налоги и сборы, которые собирает Украина, уйдут на конфликт.

18 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что власти республики в 2026 году планируют направить 50% бюджета на закупку и производство вооружений.

По словам главы украинского правительства, приоритеты правительства на следующий год: оборона и сохранность; евроинтеграция; антикоррупция; благополучие; ветеранская политика; макрофинансы и реформы; бизнес; здоровье и спорт; образование и наука; восстановление; культура; зимняя стабильность.

Ранее на Украине раскрыли объем теневой экономики республики.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами