Зеленский рассказал, что Украине нужно для продолжения военных действий

Зеленский: Украине необходимо $120 млрд, чтобы воевать весь следующий год

Украине необходимо $120 млрд, чтобы воевать весь следующий год, в украинском бюджете заложено $60 млрд, еще $60 млрд нужно где-то найти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его заявление приводит украинское агентство УНИАН.

«План «А» для нас — это завершить войну, план «Б» — найти 120 миллиардов долларов», — заявил Зеленский.

Как пишет издание «Страна.ua», $60 млрд, о которых говорит Зеленский, — это только военная помощь, которую Украина рассчитывает получить от иностранных партнеров.

Помимо этого Украине нужно еще примерно $60 млрд внешней помощи для того, чтобы профинансировать все прочие неосвоенные расходы бюджета. «Страна» уточняет, что почти все налоги и сборы, которые собирает Украина, уйдут на конфликт.

18 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что власти республики в 2026 году планируют направить 50% бюджета на закупку и производство вооружений.

По словам главы украинского правительства, приоритеты правительства на следующий год: оборона и сохранность; евроинтеграция; антикоррупция; благополучие; ветеранская политика; макрофинансы и реформы; бизнес; здоровье и спорт; образование и наука; восстановление; культура; зимняя стабильность.

